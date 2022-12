Emma Marrone, squadra per Fantasanremo pronta: ecco chi ha scelto per «La gloria eterna»

Manca ancora un mese al Festival di Sanremo, ma c'è chi ha già fatto partire il countdown. Emma Marrone è in trepidante attesa di vedere quella che si preannuncia un'edizione del tutto esclusiva. E lo fa nel modo più sanremese possibile: creando la sua squadra al Fantasanremo. Il gioco che impazza dallo scorso anno, proprio durante la settimana di Sanremo, è più che mai attivo già da ora. «La gloria eterna»: è questo il nome con cui Emma ha intitolato la sua squadra capeggiata da Colapesce e Dimartino. Come ha mostrato su Instagram, la cantante salentina ha scelto di tifare per Collazio, Paola e Chiara, Ggianmaria e Tananai.

Nella scorsa edizione, il Fantasanremo ha riscosso molto successo, arrivando anche a coinvolgere i cantanti in gara. Regole, punti, squadre: ognuno può scegliere cantanti in gara per la sua squadra e assegnare ad uno solo il titolo di capitano, oltre che il nome della propria squadra. Il regolamento è già online, basterà scaricarlo e iniziare a divertirsi. Ormai, il festival di Sanremo è più social che mai.

Il Natale senza papà Rosario

Emma Marrone sta vivendo con la famiglia il primo Natale senza il papà Rosario. E il dolore è tanto. Proprio alcuni giorni fa, di fronte al commento di un hater, Emma non è rimasta indifferente. La cantante salentina, che ha da poco perso il papà, ha ricevuto uno spiacevole commento che ironizzava sulla scomparsa del genitore: «Come festeggerai natale?? Con mamma e papino?». Il dolore della perdita è così vivo che Emma è andata su tutte le furie rispondendo a tono ai diversi insulti ricevuti. «Tu insieme a tutti gli altri sfigati rappresenti la merda di questa società. Vi nascondete dietro falsi profili perché oltre a essere il nulla siete anche dei codardi. Fai schifo. E ti meriti la vita di merda che hai» la risposta di Emma.

La risposta all'hater

«Ti meriti la vita di m***a che hai» ha risposto ancora Emma. Ma non è finita quì per la cantante che ha ricevuto doppi insulti per la controrisposta: «Hai sempre e comunque una grandissima classe comunque», ha scritto qualcuno con cattiveria, sottolineando che le parole espresse dalla cantante non siano state «gentili». Ancora una volta, però, Emma non ci sta e replica: «Vi siete svegliati tutti buoni oggi solo perchè non hanno perculato il vostro di padre, che non c'è più. Andate a cagare e buon natale. Questa è la classe», ha ribattuto la cantante stufa delle cattiverie ricevute nei commenti.

