Elio Cipri, l'addio di Luca Barbarossa al papà della cantante Syria: «Il compagno di un bellissimo viaggio». L'omaggio di Amadeus

Elio Cipri, all'anagrafe Elio Cipressi, uno dei grandi discografici della musica italiana, nonchè padre della cantante Syria e del promoter Giorgio Cipressi, è morto ieri, 30 dicembre, a Roma all'età di 74 anni. Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Gaetano in Via Tuscania 12, a Roma. L'ultimo saluto a Elio Cipri sarà lunedì 2 gennaio alle 11:30 a Roma nella Chiesa di San Gaetano.

A dare l'annuncio della morte è stata la figlia Cecilia con un post pubblicato su Instagram: «Non è stato per niente facile dirti addio» scrive Syria su Instagram dedicando un post al padre. A dare l'addio al grande professionista anche i colleghi e amici Amadeus e Luca Barbarossa.

Elio Cipri, morto il papà della cantante Syria: grave lutto nel mondo della discografia

L'addio a Elio Cipri

Il cantautore Luca Barbarossa ha voluto salutare il discografico a modo suo, condividendo sui social uno scatto di vecchia data che lo ritrae accanto all'amico Elio, alla figlia Cecilia e al fratello Giorgio: «Sulle mie spalle Cecilia (Syria), alla mia sinistra suo fratellino Giorgio e il loro papà Elio Cipri (Cipressi), Paola, la mamma, era con noi anche se non è inquadrata. Era il 1981 ed eravamo a piazza Navona, avevamo appena pubblicato Roma spogliata con la Fonit Cetra. Ciao Elio sei stato il compagno di un bellissimo viaggio», ha scritto nel post dedicato al discografico.

Le parole di Amadeus

«Provo una grande tristezza, perché se ne va un amico»: è l'omaggio di Amadeus a Elio Cipri, discografico e talent scout, papà della cantante Syria. «Nell'arco della mia vita - ricorda Amadeus - ho incontrato Elio decine e decine di volte in tantissimi anni. Ex discografico, direttore artistico di tanti eventi, talent scout, amante della radio, grande esperto di musica: le occasioni per incontrarci sono state molteplici fino a pochi mesi fa, fino alle ultime interviste in radio. Ha seguito tutti i miei Festival, è venuto più volte a I Soliti Ignoti. C'era un rapporto di reciproca stima e affetto. È una grandissima perdita, se ne va un grande professionista ma soprattutto una bella persona. Buona, generosa e sempre disponibile».

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Dicembre 2022, 12:35

