David e Victoria Beckham riscaldano le corde vocali al karaoke con le Spice Girls: «Pronta per la reunion?»

di Redazione web

Le Spice Girl, celebre girl band inglese, festeggeranno il prossimo anno il loro 30esimo anniversario dal 1994, anno di esordio. Quale occasione migliore per tornare sul palco e celebrare la loro carriera con un concerto evento insieme ai loro fan?

Tuttavia, non tutte le componenti della band sarebbe ro state dello stesso parere. Come successo anceh altre volte, Victoria Beckham sarebbe indecisa sulla sua partecipazione alla reunione perché, a sua detta, sarebbe «troppo impegnata» con il suo lavoro di imprenditrice e stilista per poter dedicare il giusto tempo alla preparazione di uno show così colossale.

Nelle ultime ore, tuttavia, qualcosa è cambiato e i fan hanno ricominciato a sperare. Andiamo a scoprire cosa.

Victoria e David Beckham, la figlia Harper compie 12 anni. Al party Prada il regalo è la borsetta dei sogni: l'handbag da oltre 1.100 euro

Victoria Beckham, la dedica del marito David per l'anniversario di matrimonio: «Alla migliore mamma, moglie e amica di bevute»

Serata al karaoke per i Beckham

Victoria Beckham ha condiviso poco fa alcuni video che la immortalano in un karaoke, insieme al marito David Beckham mentre festeggiano l'esordio e la vittoria dell'Inter Miami, la squadra di proprietà dell'ex calciatore del Manchester.

Per l'occasione, Victoria si è esibita con una performance esclusiva di "Say you be there", delle Spice Girl, con la caption: «Riscaldando le corde vocali».

I Beckham si sono scatenati e hanno cantato e ballato, facendo divertire i fan come non mai, mentre sperano che la loro Posh Spice possa ritrovare la passione per il canto e possa prendere parte alla reunion delle Spice Girls.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA