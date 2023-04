Maneskin, Damiano David svela il nuovo tatuaggio: «Forza Roma»

di Redazione Web

Il noto cantante dei Maneskin, Damiano David, ha voluto incidersi sulla pelle un nuovo tatuaggio sul braccio. Il disegno riguarda la nota serie anime Attacco dei Giganti e ha voluto divulgare la notizia attraverso un post Instagram con una gallery di fotografie e una dedica ai giallorossi: «Forza Roma!».

Damiano David e il post su Instagram

Fresco di cambio look con i suoi capelli cortissimi e biondi, Damiano David in questi giorni ha approfittato per tornare nella sua amata Roma dove è riuscito a trovare anche il tempo di fare visita a un tatuatore di fiducia. La rockstar ha così aggiunto un nuovo disegno sul suo braccio mostrando il risultato finale della seduta. D'altronde, Damiano non ha nascosto la sua passione per i manga e le anime, basti anche pensare ai look strepitosi che rimadano ai personaggi dei fumetti giapponesi.

