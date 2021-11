Conidi: «L'Orchestraccia riparte dal vivo e con Lella lotta contro la violenza sulle donne»

«Sarà un concerto molto energico. Consiglio a tutti di portare scarpe comode e tanto fiato per cantare insieme». L’Orchestraccia torna a suonare dal vivo - domani alle 20 al Largo Venue di Roma - e il suo leader Marco Conidi vuole trasformare l’evento in una festa.



Che effetto le fa tornare sul palco dopo le restrizioni della pandemia?

«È una grande gioia per tutti noi, a partire da me e dagli altri frontmen, Giorgio Caputo, Luca Angeletti e Guglielmo Poggi. Saremo insieme nel luogo più rock’n’roll, il club, la sede ideale per i nostri live».



Che concerto sarà?

«Proporremo una scaletta molto varia, in cui i nostri classici saranno affiancati da qualche ripescaggio di vecchie canzoni e inediti».



L’incursione su RaiPlay con La Nottataccia vi ha reso più popolari?

«Certo, è stata un grande successo. Siamo stati onorati dei paragoni con programmi cult come “Avanzi” o gli show di Arbore. Ci sarà anche una seconda stagione. E credo che la Rai non si farà scappare l’occasione di mandare anche la prima in onda su qualche suo canale».



Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Un tema affrontato da “Lella”, la canzone di Edoardo De Angelis e Stelio Gicca-Palli, che racconta un femminicidio nella Roma degli anni 60. È un brano che sentite ormai vostro?

«Sì, “Lella” è ormai la nostra sigla, siamo felici di averla fatta scoprire a tanti. Vogliamo cantarla per rinnovare un messaggio forte contro la violenza sulle donne, che è il più schifoso e vigliacco dei crimini. Va combattuto sensibilizzando le persone, ricordando che anche l’indifferenza ci rende complici».



Il suo inno “Mai sola mai” è tornato alla ribalta, promosso dalla Roma e pubblicato sulle piattaforme streaming: è una hit...

«Vero, e ne sono felicissimo. Mi commuove ogni volta sentirla cantare dai tifosi allo stadio, in questo “posto d’onore” tra le canzoni di Lando Fiorini e Antonello Venditti, due artisti che amo».



È vero che ha ricevuto complimenti anche dai tifosi laziali?

«Sì, perché è una canzone d’amore, come tale piace anche ad altri tifosi, perché racconta la magia dello stadio, dove si annullano le differenze sociali e ci si può abbracciare anche tra sconosciuti solo per l’emozione. Proprio come a un concerto».



È fiducioso per la sua Roma?

«Certo. Mourinho è la persona giusta: magnetico, intelligente. Un grande educatore e motivatore. Con lui si può sognare in grande».



Nel 2022 possiamo aspettarci un nuovo disco dell’Orchestraccia?

«Sì, siamo già al lavoro. E ringrazio l’avvocato Bracci per il contratto con Go Wild di Brando, che è il presupposto per poter crescere ancora».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 07:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA