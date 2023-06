Cesare Cremonini al Bologna Portici Festival: «Ecco le luci e i colori delle scenografie dei miei tour»

Per il Bologna Portici Festival, Cesare Cremonini fa un regalo alla sua amatissima città. Per suggellare un rapporto speciale, infatti, l’artista ha donato un’illuminazione speciale ai portici della Basilica di San Luca. Le luci che hanno acceso il suo palco vestono il portico della basilica in uno spettacolo di luci e musica.

Un progetto imponente, ideato da Cremonini e Giò Forma, per cui sono stati dispiegati oltre 2 chilometri di fibra ottica. «Quando il Comune di Bologna mi ha chiesto se volessi sostenere la prima edizione del Bologna Portici Festival, ho subito pensato alle luci e ai colori delle scenografie dei miei tour - spiega Cremonini -. Ho pensato di omaggiare Bologna, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, con un progetto illuminotecnico creato ad hoc per il portico di San Luca, tratto simbolo e di culto per tutti i cittadini e non solo».

L’installazione artistica è visitabile ogni sera fino al 25 giugno.

Foto di Erika Serio da Ufficio Stampa / Video directed by @romainreglade

