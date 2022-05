Britney Spears nuda su Instagram: «Questa è la foto del cuore rosso sangue». Fan preoccupati

Ancora un'immagine completamente nuda su Instagram pubblicata da Britney Spears. Questa volta la pop star si mostra ai fan in uno scatto vicino alla doccia, probabilmente prima di entrare. Britney si copre il seno con le mani mentre un'emoticon di un cuoricino censura le parti intime. Un'immagine simile all'ultima foto postata solo pochi giorni fa, nella quale la cantante era sempre nuda ma appoggiata ad una porta. Brytney però sottolinea nel post appena pubblicato: «Non è la stessa foto... questa è la foto del cuore rosso sangue!!!» consigliando inoltre ai follower di proseguire per vederne un'altra di lei in bikini con il cane che giocano sulla spiaggia «io e Sawyer a bocca aperta» spiega Spears.

La reazione dei fan è divisa tra chi, la maggior parte, si complimenta con la pop star per la forma fisica e chi invece si chiede perché o con un velo di tristezza commenta «sempre la stessa cosa». Certamente le foto hot non lasciano indifferenti, ma in molti si dicono preoccupati per la deriva social presa da Britney che due settimane fa ha annunciato sempre via Instagram la fine della sua gravidanza per un aborto spontaneo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Maggio 2022, 20:42

