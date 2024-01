Britney Spears: «Ho chiuso con la musica, nessun nuovo album in arrivo». E disattiva il profilo Instagram

di Redazione web

Britney Spears ha vissuto un 2023 davvero intenso e carico di emozioni: dalla separazione burrascosa dal marito Sam Ashgari, fino al racconto sincero nel suo libro autobiografico intitolato "The Woman in Me". Inoltre, la popstar ha, più volte, tenuto con il fiato sospeso i suoi fan che si preoccupavano per la sua salute mentale dopo che su Instagram apparivano video alquanto strani di lei che si esibiva mezza nuda o con coltelli tra le mani, davanti alla telecamera dello smartphone. I suoi ammiratori, ora, sono preoccupati per un'altra questione che la riguarda: Britney non vorrebbe più avere nulla a che fare con l'industria musicale.

Le dichiarazioni di Britney Spears

Britney Spears è sempre stata molto attiva sul proprio profilo Instagram, mantenendo così, un contatto diretto con i suoi fan. Recentemente, però, la popstar ha voluto dare loro una brutta notizia: «Non ci sarà nessun nuovo album» ha detto «Ho chiuso con la musica. Giusto per essere chiari, la maggior parte delle notizie sono spazzatura!!! Continuano a dire che mi rivolgerò a persone a caso per fare un nuovo album... Non tornerò mai più nell'industria musicale!!! Per quelli di voi che hanno letto il mio libro, ci sono tantissime cose che non sapete su di me... ho scritto più di 20 canzoni per altre persone negli ultimi due anni!!! Sono un ghostwriter e sinceramente mi diverto così!!!». I fan di Britney sono rimasti molto sorpresi e sentono che non avranno notizie di lei, almeno in modo diretto, per un po' e il motivo è presto detto.

Britney Spears lascia Instagram

Dopo le ultime dichiarazioni sul suo non-ritorno all'interno dell'industria musicale, Britney Spears ha disattivato il proprio profilo Instagram, come segnala anche la fanpage ufficiale Italiana, che fa sapere anche che questa "modalità offline" è la prima del 2024. La popstar, sicuramente, tornerà sui social, anche se, non si sa quando.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 10:02

