Loredana Bertè, per il compleanno il 20 settembre esce “Bandabertè” in versione da collezione

Per il compleanno di Lorena Bertè, il 20 settembre 2021, arriva la release di “Bandabertè”, ultima pubblicazione della 70Bertè – Vinyl collection, la serie evento di ripubblicazioni in vinile da collezione di alcuni degli album più belli dell’artista.

Per Loredana Berte’ dal settembre 2020 ad oggi è stato un anno ricco di attività e riconoscimenti tra tv, cinema e musica che resta sempre la sua prima passione. Attualmente è ancora live con “Figlia di… Summer Tour 2021” e sul palco dell’Arena di Verona ha ricevuto un Premio Speciale SMA “per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e unire - come nessun altro ha fatto - diverse generazioni nell’amore per la sua musica, sempre attuale e all’avanguardia”. Sono inoltre arrivati anche il Disco d’Oro sia per Liberté che per Figlia di… , mentre Sei Bellissima, E La luna bussò e Non sono una signora sono stati certificati Oro per il digitale.

Il 20 settembre 2021 per Nar International, in occasione del suo compleanno, arriva la release in vinile di “Bandabertè”, ultima pubblicazione della 70Bertè – Vinyl collection, in versione inedita da collezione: LP 180 GR. Limited Edition Clear Blue Vinyl (disponibile su Amazon.it, BTF.it, IBS.it, Mondadori.it e nei migliori negozi di dischi).

Pubblicato originariamente nel 1979 dalla CGD, "Bandabertè" è il quarto progetto discografico di Loredana Bertè, il primo ad essere acclamato all’unanimità dalla critica ottenendo un enorme riscontro commerciale. L’album è composto da nove tracce, tra cui sette inediti e due cover di Lucio Battisti (“Prendi fra le mani la testa” e “Macchina del tempo”) rilette in chiave reggae. Può essere considerato a tutti gli effetti l’album della svolta musicale dell’artista: Mario Lavezzi alla produzione, Tony Mimms agli arrangiamenti, insieme ad un gruppo di eccezionali musicisti, introducono sonorità innovative che rendono “Bandabertè” un autentico capolavoro. Nel disco è altrettanto vivida l’impronta di Ivano Fossati, il quale diede un nuovo approccio "cantautorale" al progetto e scelse il titolo Bandabertè (nome del gruppo di musicisti che accompagnò la cantante in sala di registrazione e che segue tuttora Loredana in tournée). Lo stesso Fossati firma testo e musica di “Dedicato”, già singolo di successo del 1978, che consacra definitivamente la Bertè al grande pubblico. Brano simbolo di tutto il disco è l’iconica “…E la luna bussò”, hit dell’estate ’79 da 400 mila copie vendute e uno dei primissimi esempi di reggae all’italiana.

Con l’uscita dell’LP “Bandabertè”, si conclude la “70Bertè - Vinyl collection”, la serie evento di ripubblicazioni in vinile da collezione di alcuni degli album più belli di Loredana Bertè: “Loredanabertè” (09/2020), “Fiabe / Anima vai" (11/2020), "T.I.R." (04/2021) e "Traslocando", (06/2021).

Tracklist - “Bandabertè”

Lato A

... E la luna bussò

Robin Hood

Peccati trasparenti

Colombo

Lato B

Prendi fra le mani la testa

Folle città

Agguato a casablanca

Dedicato

Macchina del tempo

