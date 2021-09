Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del weekend 18-19 settembre: tutti i segni

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 18-19 settembre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 13 settembre: ecco i segni più fortunati

ARIETE. Nel fine settimana la luna è favorevole, quindi se ci sono problemi da risolvere è il momento giusto. Alcuni di voi potranno fare scelte importanti sul lavoro.

TORO. In amore ci vuole pazienza, se qualcuno ha intenzione di fare un passo impotante è bene aspettare un altro po'. Nella giornata di sabato però l'amore riprende quota.

GEMELLI. Nel fine settimana l'amore è favorito dalla Luna, nella giornata di sabato potreste fare un incontro che non va sottovalutato. In generale state attraversando un periodo pieno di opportunità, cercate di evitare discussioni.

CANCRO. Questo è il momento giusto per amare, nella giornata di sabato se ci sono piccoli problemi di cuore potranno essere facilmente superati. Sul lavoro non sottovalutate le nuove proposte.

LEONE. Il weekend porta piccoli dubbi in amore, ma farete bene a non arrabiarvi perché il weekend porta i giusti riferimenti che potrebbero aiutarvi. La luna è dalla vostra parte.

VERGINE. Nel fine settimana il vostro segno sarà protetto dalle stelle e avrete una bella energia e una giusta carica. Nella giornata di sabato alcuni potrebbero avere delle discussioni.

BILANCIA. Saturno, Giove e Luna favorevoli. Il momento è propizio per chi vuole cambiare lavoro, la vostra situazione professionale potrebbe essere rivoluzionata. Nella giornata di sabato gli incontri non sono da sottovalutare.

SCORPIONE. Nel fine settimana l'amore è sottotono e alcuni di voi potrebbero anche arrabbiarsi nel corso della giornata. Cercate di non strafare sabato. Sul lavoro state vivendo un periodo molto interessante.

SAGITTARIO. L'amore torna protagonista nel weekend, grazie anche alla Luna favorevole. Momento ideale per muoversi sul lavoro.

CAPRICORNO. I sentimenti tornano intriganti, cercate di mantenere un atteggiamento positivo. In questa fase è facile per voi di sentirvi stanchi, ma dalla giornata di sabato le relazioni sono più facili da gestire.

ACQUARIO. Nel fine settimana alcuni avranno dei rapporti da chiarire. Ci sono buone idee sul lavoro, cercate di concentrare su questo settore la vostra energia. Nervosismo nella giornata di sabato.

PESCI. Ci sono cambiamenti in vista, specialmente sul lavoto. Alcuni hanno bisogno di riposarsi e possono approfittare del weekend per farlo. Belle sensazioni nella giornata di domenica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA