Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 13 settembre: ecco i segni più fortunati

Paolo Fox condivide l'oroscopo settimanale come ogni lunedì. Il noto astrologo dà indicazioni e suggerimenti a tutti i segni zodiacali per la settimana che va dal 13 al 19 settembre, ma come sempre è solito ricordare: «Non credete, ma verificate». Ecco cosa dicono le stelle per i segni zodiacali e quali sono i più fortunati.

Leggi anche > Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del weekend 11-12 settembre: tutti i segni

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX

ARIETE Quattro stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. La settimana è positiva, mentre mercoledì con Marte opposto ci potrebbe essere un po' di nervosismo. In amore siete stanchi di perdere tempo con chi non vi merita. Sul lavoro pazienza.

TORO Quattro stelle anche per i Toro. Evitate le complicazioni in amore e non siate troppo competitivi. Qualche problema con i segni Aquario, Scorpione e Toro. Sul lavoro avete ancora Saturno contro.

GEMELLI Tre stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli. In amore favorite le nuove conoscenze, anche se non vi batte tanto il cuore. Lunedì 13 e martedì 14 settembre sono giornate sottotono. Attenzione alle spese.

CANCRO Cinque stelle per il Cancro. Con Venere in buon aspetto solo se vi chiudete in voi stessi non riuscirete a trovare l’amore. Per le coppie è il momento giusto per risolvere un problema. Sul lavoro aspettate il momento giusto.

LEONE Tre stelle per i nati sotto il segno del Leone. La Luna in opposizione porta noia in amore e nelle relazioni. Sul lavoro attenzione ai soldi e all'opposizione di Saturno che si fa sentire soprattutto venerdì.

VERGINE Cinque stelle per la Vergine. Cielo importante specie in amore. Mercoledì 15 e giovedì 16 settembre saranno giornate efficienti, mentre bisogna evitare scontri soprattutto domenica. Sul lavoro avete progetti.

BILANCIA Cinque stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Incontri speciali in settimana, mentre nella vita di coppia è probabile che arrivi una buona notizia. Favoriti i progetti. Sul lavoro state meglio anche se c’è ancora un ostacolo da superare.

SCORPIONE Cinque stelle per i nativi sotto il segno dello Scorpione. Per alcuni è arrivato il momento di rimettersi in gioco e affrontare nuove sfide. Abbiate fiducia in voi stessi. Potreste anche cambiare lavoro.

SAGITTARIO Quattro stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. In amore cercate la serenità. Siate cauti nella giornata di domenica. Sul lavoro vi sentite penalizzati, ma qualcosa si sbloccherà.

CAPRICORNO Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere torna favorevole in questi giorni, ma ancora c’è molto da fare per trovare la persona giusta. Domenica sarà una giornata ideale per gli incontri di lavoro.

ACQUARIO Tre stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. In amore avete paura di sbagliare qualcosa. Attenzione a non dare più di quello che potete. In campo professionale, dovete accettare un cambiamento. Calo nel weekend.

PESCI Tre stelle per i Pesci. In amore dovete chiudere con il passato, altrimenti non vivrete bene il presente. Novità positive sul lavoro, in fase di recupero.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA