Annalisa, "Sinceramente" fa impazzire Arisa: «Lei è bravissima, super in tutto»

di Cristina Siciliano

Annalisa con la sua Sinceramente ha partecipato alla 74esima edizione Sanremo. Una super hit lanciatissima nelle classifiche italiane che sta facendo impazzire tutti i suoi fan. L'artista stupisce il suo pubblico con un brano che parla di un relativismo che supera l'assioma «se mi ami devi accettarmi per quella che sono». La cantante savonese non smette mai di celebrare la libertà di essere in qualsiasi occasione, lo ha fatto anche cantando domenica 18 febbraio ad Amici dove è nata artisticamente.

Tra i tanti suoi supporter c'è Arisa che continua a sostenerla soprattutto sui social. «Questa canzone è di una difficoltà estrema – ha scritto a corredo di un post pubblicato da una fanpage su Instagram –. Lei è bravissima, super brava, super bella, super tutto».

Arisa e la libertà di espressione

Che la si ami o la si odi, Arisa è un personaggio che esprime e racconta ciò che pensa senza peli sulla lingua.

«Un grazie gigante per ogni respiro, per essere nata dove sono nata e per aver avuto i genitori che ho avuto che mi hanno insegnato a fare tutto con niente e comunque a buttarmi con coraggio in qualsiasi cosa – ha concluso Arisa –. Sono fiera di me. E stasera mi sento felice».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 21:53

