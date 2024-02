Arisa: «Si può essere anche ridicoli, ho faticato e rinunciato a tutto ma adesso merito di sorridermi davanti allo secchio»

di Cristina Siciliano

Che la si ami o la si odi, Arisa è innegabilmente una cantante che fa discutere perché racconta la sua vita senza peli sulla lingua. Rosalba Pippa ultimamente ha affrontato un periodo buio della sua vita e l'ha raccontato proprio nelle sue ultime Instagram stories, ricalcando il testo "Pazza di te" di Loredana Bertè.

Arisa ha cercato parlare ai suoi follower senza vergogna di quello che è diventata, nel bene e nel male.

Le parole di Arisa

«Si può essere anche ridicoli nella vita, perdere pezzi importanti, cambiare strada, riprenderla - ha scritto Arisa su Instagram -.

La cantante ha aggiunto: «Ringrazio dal profondo del cuore per tutto ciò che ho ricevuto fin qui. E Loredana Bertè per la forza che mi sta dando la sua canzone. "Sono pazza di me, mi sono odiata abbastanza". Ho faticato tanto e rinunciato a tutto, merito di sorridermi davanti allo specchio».

«Un grazie gigante per ogni respiro, per essere nata dove sono nata e per aver avuto i genitori che ho avuto che mi hanno insegnato a fare tutto con niente e comunque a buttarmi con coraggio in qualsiasi cosa - ha concluso Arisa -. Sono fiera di me. E stasera mi sento felice».

