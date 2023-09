Annalisa, nuovo singolo 'Ragazza sola' e nuovo look biondo corto. Fan impazziti: «Sei una dea»

di Redazione web

Annalisa è stata una delle cantanti più ascoltate di quest'estate e i suoi fan non hanno il minimo dubbio: è lei la regina della musica pop italiana. Le sue canzoni "Bellissima" e "Mon Amour", per non parlare di "Disco Paradise" (con Fedez e gli Articolo 31), hanno riscosso un successo davvero grandissimo e, tra pochi giorni, uscirà il terzo brano di questa sexy trilogia della cantante. Annalisa ha annunciato il lancio con un cambio look che ha lasciato senza fiato i suoi ammiratori.

Il cambio look di Annalisa

Capelli corti e biondi (qualcuno li definirebbe "alla maschietto"), rossetto rosso e un'espressione decisa sicura. Annalisa ha annunciato con questa foto postata su Instagram, l'uscita del suo nuovo singolo intitolato "Ragazza Sola" che segue i suoi due predecessori, ovvero "Bellissima" e "Mon Amour". I fan sono rimasti senza fiato dalla bellezza della cantante che, con qualsiasi taglio di capelli e qualsiasi look sta benissimo. In molti si sono chiesti di che cosa o chi racconterà la canzone che uscirà venerdì 8 settembre. Per il momento, Annalisa non ha svelato niente a riguardo e, quindi, tutti sono in trepidante attesa. Ciò che gli ammiratori dell'artista hanno molto apprezzato è l'evoluzione graduale del personaggio raccontato nei brani: la prima foto, che corrisponde a Bellissima, ritrae una ragazza delusa e triste per le mancate attenzioni di un uomo. Il secondo scatto che è quello relativo a Mon Amour, vede una donna decisa, trasgressiva che non teme di fare nuove esperienze. La terza immagine, ovvero la copertina di Ragazza Sola, ritrae una donna sicura di sé.

I commenti dei fan

I fan non vedono l'ora di ascoltare la nuova canzone di Annalisa e, nel frattempo, hanno dedicato alla cantante dolci pensieri e messaggi del tipo: «O Dio, io non vedo l'ora», «Sei un genio! Non ci avrei mai pensato alla "trilogia"» oppure ancora «Sei troppo sexy, in tutte le salse!».

