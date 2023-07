Annalisa sposa sexy, la foto social fa impazzire i fan: «Sei illegale, ma tuo marito non è geloso?»

di Redazione web

Mon Amour, il brano dei record, Disco Paradise, il tormentone estivo e Bellissima proprio come lei: Annalisa ha conquistato il cuore dei suoi fan che, sotto ogni post che pubblica sul proprio profilo Instagram, non esitano a commentare o a metterle mi piace. La cantante è una delle artiste più note e apprezzate nel panorama della musica italiana e, ultimamente, anche grazie al suo stile innato, sta riscuotendo moltissimo successo anche sui social.

Annalisa e il matrimonio (blindatissimo) a Tellaro, i fan: «Noi qui da ore, ma è tutto top secret». Da De Filippi a Rovazzi: ecco chi erano gli invitati vip

Annalisa e il matrimonio, l'abito da sposa svelato su Instagram: «Mi sono chiesta cos'è l'amore, lo interpreto così»

Il post Instagram di Annalisa

Annalisa è molto attiva sui propri profili social, ad esempio, su Instagram conta due milioni di follower che la seguono molto appassionatamente. La cantante, però, utilizza le piattaforme più per lavoro che per raccontare la sua vita privata: basti pensare al fatto che nemmeno i suoi fan più accaniti sapevano che si sarebbe sposata.

Comunque sia, ogni post che Annalisa pubblica, riscuote grande successo ed è successo così anche per l'ultimo sexy scatto. L'artista ha i capelli raccolti in una coda di cavallo molto lunga, occhiali da sole neri e una tutina super aderente, la didascalia è formata da due emoticon: un paio di occhiali da sole e un fiore. I fan, dopo avere visto la foto sono letteralmente impazziti.

I commenti dei fan di Annalisa

Sotto l'ultimo post di Annalisa sono comparsi migliaia di commenti dei follower che si complimentano con lei per la sua bellezza.

