Annalisa, Amadeus bocciò il suo famoso singolo a Sanremo: è stata la canzone dei record

di Redazione web

Annalisa è una delle cantanti italiane più in voga al momento. La cantante ligure, infatti, sembra proprio essere la regina dei singoli e delle hit che, subito dopo la loro uscita, scalano classifiche e ottengono riconoscimenti su riconoscimenti. Ci sarebbe, però, un retroscena proprio su uno dei brani più gettonati lanciati da Annalisa: Amadeus lo avrebbe scartato nella lista dei big che ha portato sul palco dell'ultimo Sanremo condotto.

La canzone di Annalisa scartata da Amadeus

La canzone di Annalisa che, secondo quanto riportato dal portale The Pipol, Amadeus non avrebbe voluto in gara allo scorso Sanremo, è "Bellissima", brano che in pochissimo tempo è diventato tre volte disco di platino ed ha venduto oltre 300 mila copie. Il conduttore, all'epoca della scelta delle canzoni, non sarebbe stato del tutto convinto del singolo, preferendone, quindi, altri. Annalisa, però, si è consolata molto bene lo stesso, visto che, la sua canzone ha spopolato sui social e soprattutto sui trend virali di TikTok. Anche se la cantante non è riuscita a salire sull'Ariston, la sua hit l'hanno imparata a memoria tutti gli italiani.

Annalisa e il successo di Disco Paradise

Non solo "Bellissima", Annalisa è, insieme a Fedez e agli Articolo 31, all'interno di tutte le playlist più importanti d'Italia con la canzone "Disco Paradise" che sembra proprio essere diventata una delle hit estive.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 19:24

