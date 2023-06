Annalisa come Lady Gaga, look da urlo al Tim Summer Hits: «Little monster da sempre»

di Redazione Web

Prima il tormentone Bellissima, con i suoi balletti virali su TikTok ora Mon Amour che è una delle canzoni più trasmesse dalla radio in Italia: Annalisa è ormai diventata la regina del pop, Re Mida dei tormentoni e amatissima sui social. Proprio nelle ultime ore sono andate in onda le registrazioni dei Tim Summer Hits dove molti cantati si sono esibiti, tra cui anche Annalisa. Ma a colpire non è stata solo la sua esibizione ma anche la scelta dell'abito che la cantante ha indossato per l'evento. Sui social molti fan hanno notato che quel vestito è stato indossato già da un'altra artista: Lady Gaga. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

L'abito di Annalisa

Molti fan di Annalisa si sono resi conto che quell'abito firmato Dolce&Gabbana in passato l'ha anche indossato Lady Gaga nel video della canzone Paparazzi. Il brano in questione è del 2009 e ancora oggi è famosissimo in Italia. Manuel Di Gioia, sul suo profilo Twitter ha pubblicato le due foto a confronto che mostrano da un lato l'abito indossato da Annalisa e dall'altro quello di Lady Gaga.



Una scelta, però, non del tutto casuale, tant'è che è proprio Annalisa a commentare il tweet: «Little monster since ever» che tradotto significa «Piccolo mostro da sempre». Le due cantanti sono praticamente coetanee (la prima è nata nel 1985 e l'altra nel 1986) e quando Annalisa è entrata nella scuola di Amici in radio si trasmetteva proprio la canzone dell'album di Lady Gaga The Fame Monster.

«The Little Monsters» è anche il termine usato per descrivere tutti i fan di Lady Gaga.

