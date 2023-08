Annalisa e la dedica ai fan per il sold out ad Assago: «Mi sento il cuore scoppiare»

di Redazione web

Annalisa, in questo momento, è una delle cantanti italiane più amate e apprezzate all'interno del panorama musicale. I suoi brani vengono pubblicati e il giorno dopo sono già delle hit incredibili se non, addirittura, dei tormentoni estivi. L'artista, inoltre, in questo periodo di concerti e ospitate su vari palchi d'Italia, ha anche promosso il suo prossimo tour e, proprio alcune ore fa, ha annunciato i suoi fan che il Forum di Assago a Milano è sold out.

La dedica di Annalisa

Annalisa ha annunciato tramite un post Instagram che la data al Forum di Assago a Milano, prevista per il 4 novembre prossimo, è completamente sold out. Il tutto esaurito è stato una gioia immensa per l'artista che ha voluto dedicare un dolce pensiero ai suio fan che sono sempre stati con lei e l'hanno sempre sostenuta. La cantante ha scritto: «Ripenso a tutti questi anni passati a suonare ovunque.

I mesi interi in cameretta, e poi nelle cantine a provare e riprovare, e poi i primi live, le prime canzoni scritte di notte, e poi i concorsi, Amici, e poi il lavoro certosino e paziente che abbiamo fatto tutti insieme, mattone dopo mattone, con la mia squadra e con voi, che mi avete sempre accompagnata da vicino o da lontano, anche quando sopra e sotto il palco eravamo solo qualche decina. E adesso siamo arrivati qui, tutti insieme in questo vortice.

Mi sento il cuore scoppiare.

Annalisa e i social

Annalisa, sui propri canali social, specie il suo profilo Instagram, è solita pubblicare contenuti riguardanti i suoi progetti lavorativi, mentre, la sua vita privata la tiene per sé. Infatti, il suo matrimonio è stato una sorpresa anche per chi la segue ormai da diversi anni.

