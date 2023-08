Annalisa, un successo. Concerto sold out e nuovo album in autunno: «Mi sento il cuore scoppiare»

Stagione fortunata, anzi fortunatissima, per Annalisa il cui nome in queste settimane svetta in tutte le chart con ben due brani. Dopo il Triplo Platino per ‘Mon Amour’ e il Doppio Platino per ‘Disco Paradise’ con Fedez e Articolo 31, Annalisa annuncia il sold out per il concerto evento del 4 novembre.

Annalisa: la dedica ai fan

‘Annalisa: Il Forum’ porterà per la prima volta la Scarrone nel Forum di Assago per uno show live unico che sarà l’anteprima del successivo tour nei palasport. «Siamo arrivati qui, tutti insieme in questo vortice. Mi sento il cuore scoppiare. IL FORUM È UFFICIALMENTE SOLD OUT», scrive su Instagram.

E al Forum Annalisa tornerà nuovamente nel 2024 con il tour ‘TUTTI NEL VORTICE PALASPORT’, che seguirà la pubblicazione del nuovo album.

