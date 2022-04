Alessandra Amoroso, al via le audizioni ai ballerini per il concerto a San Siro del 13 luglio

Al via i provini per scegliere i ballerini che danzeranno sulle note delle canzoni di Alessandra Amoroso, durante il concerto del 13 luglio a San Siro a Milano. A Roma, oggi, sono cominciate le audizioni a ragazzi e ragazze e, a presenziarle, c'era la stessa cantante, ex star di Amici, che insieme alla maestra Veronica Peparini ha assistito alle audizioni degli oltre 600 ragazzi arrivati per l'occasione.

Alessandra sarà la seconda artista donna italiana a conquistare il prestigioso palco di San Siro, dopo Laura Pausini nel 2007, e per questa grande festa ha deciso di dare la possibilità a giovani ballerini provenienti da tutta Italia di accompagnarla con le coreografie create accuratamente dalla prof. del talent Amici.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Aprile 2022, 17:48

