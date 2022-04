Soleil Sorge annuncia le “pulizie di primavera”: chi non segue più sul social. La reazione di Alex Belli

Per Soleil Sorge è arrivato il momento delle pulizie di primavera… sui social. La protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha infatti deciso di non seguire più alcuni suoi colleghi di reality, fra cui l'ex inseparabile coinquilino Alex Belli.

Soleil Sorge (Instagram)

Soleil Sorge e le “pulizie di primavera” sul social

Sul social Solei Sorge annuncia ai follower la pulizie di primavera. L’ex gieffina ha spiegato in un post su Twitter di voler togliere il famoso “segui” ad alcuni suoi contatti: «Friendly reminder – ha scritto l'ex gieffina, oggi opinionista de La Pupa e il Secchione - è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo».

Fra i profili non seguiti diversi appartengono ai suoi ex coinquilini della casa, fra cui le sorelle Jessica e Clarissa Selassié (non Lulù), Ainett Stephens e Alex Belli nonostante la passata chimica artistica.

La reazione di Alex Belli

Soleil d’altronde ha ultimante fatto sapere di non sentire più Belli neanche tramite veloci messaggi e lui dalle stories ha voluto ha voluto “scherzare” sulla vicenda: «Ah ragazzi sapete una cosa? - ha fatto sapere nelle stories di Instagram - Oggi è la giornata mondiale del defollowing. Ci defollowiamo tutti quanti. Jessica, Lulù, Clarissa ci defollowiamo a vicenda. Togliamoci il segui tutti quanti. Tu smetti di seguire me, io smetto di seguire te. Oddio la mia cagnolina smetterà di seguirmi o lo farà con Delia?».

