Zendaya e l'abito-robot alla première di Dune 2: «Stavo per svenire, ho capito subito che era una cattiva idea» FOTO

di Redazione Web

Splendida, luccicante, al centro dell'obiettivo dei fotografi. Così Zendaya si era appropriata della scena durante il red carpet a Londra per la prima di Dune: parte II. La giovane diva si era fatta immortalare con un futuristico abito d’archivio dell’azienda di moda francese Thierry Mugler, lo scorso 15 febbraio 2024.

Ma non è tutto comodo quello che luccica. La protagonista del film diretto da Denis Villeneuve ha raccontato di recente che per poco non perse i sensi durante le prove del vestito-armatura. «Mi resi conto subito che era stata una cattiva idea», ha confessato la stessa attrice in un nuovo video per la serie Life in Looks di Vogue.

«Mi girò la testa»

L'abito-robot di Thierry Mugler le fece immediatamente «girare la testa» quando lo mise addosso per la prima volta. «Mi girò la testa dopo appena dieci minuti che lo portavo. Il metallo conduce e trattiene il calore molto rapidamente e lo intrappola», ha spiegato la 27enne che decise comunque di andare avanti col progetto. Ad opporsi alla scelta di indossare quel vestito fu il suo stylist, Law Roach: «Non scherzare con me. Non voglio che ci diamo tutta la pena per riuscirci e poi alla fine ti tiri indietro per la paura», aveva intimato a Zendaya.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA