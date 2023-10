Taylor Swift, The Eras Tour: il film campione d'incassi. La cifra choc in appena tre giorni

di redazione web

Dopo i 96 milioni di dollari messi a segno oltreoceano, Taylor Swift diventa regina anche del box office italiano. Il suo film-concerto, The Eras Tour, è primo in testa alla top ten con 746mila euro in tre giorni con una media di 4.391 euro su 170 sale.

La classifica

Al secondo posto scivola l'horror L'Esorcista - Il credente che ha ottenuto altri 659mila con una media di 1.669 euro in 395 schermi. Sesta pellicola della saga ma soprattutto sequel diretto de L'esorcista, il primo in cui l'attrice Ellen Burstyn riprende il ruolo di Chris MacNeil dopo il primo capitolo, ha segnato un risultato totale di 2 milioni 224mila di euro in 15 giorni.

Al terzo gradino del podio esordisce con 466mila euro e con una media di 1.291 su 358 sale Dogman di Luc Besson, già apprezzato alla Mostra di Venezia. Altra novità della classifica è il quarto posto de L'ultima volta che siamo stati bambini, esordio alla regia di Claudio Bisio che ha guadagnato 448mila euro.

La media è di 1.006 euro su 446 schermi. Scende dal terzo al quinto posto il Poirot di Kenneth Branagh che con Assassinio a Venezia, con Kyle Allen, Camille Cottin, Riccardo Scamarcio, incassa altri 414mila euro per un complessivo di 1 milione 336 mila in 5 settimane. Slitta sesto dal terzo posto del podio Talk to me, l'horror e opera prima come registi e sceneggiatori degli youtuber Danny e Michael Philippou: 288mila euro nel fine setimana e 1 milione 847mila in 20 giorni. Settimo posto per i beniamini dei piccoli Paw Patrol.

Ottavo Volevo un figlio maschio, commedia diretta da Neri Parenti, con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua. Nono Io capitano di Garrone, designato dall'Italia per la corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. Chiude la top ten Asteroid City di Wes Anderson con Scarlett Johansson e Jason Schwartzman. Con 4.960.448 euro in totale, gli incassi nel weekend segnano una flessione dell'8% sulla settimana precedente ma un + 12% sullo stesso periodo di un anno fa. Questa la top ten Cinetel, che monitora il 90% delle sale italiane, dal 12 al 15 ottobre:

