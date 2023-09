Sophie Turner, la frecciatina “retroattiva” a Joe Jonas: il riferimento alla canzone di Taylor Swift

di Redazione web

La rottura tra Joe Jonas e Sophie Turner continua a riservare sorprese. Non è sfuggita, infatti, una “trollata” della Turner al marito sui social, poco prima dell'annuncio del divorzio.

Il fatto è accaduto due giorni prima del fatidico 15 agosto, citato nei documenti legali come un “giorno fondamentale nel deterioramento del rapporto”: il 13, Sophie Turner ha pubblicato un dettaglio del suo look durante un concerto del marito, contenente un chiaro riferimento a Taylor Swift. La cantante america ha frequentato Joe Jonas anni fa, e i due non si sono lasciati in buoni rapporti.

Come riporta il Daily Mail, le continue frecciatine tra i due coniugi lasciano presagire un divorzio tutt'altro che tranquillo.

Il retroscena

Il post Instagram di Sophie Turner è datato 13 agosto, giorno in cui lei ha assistito ad un concerto dei Jonas Brothers a New York. I fan della coppia hanno notato, a distanza di mesi, un particolare che permette di intuire lo stato d'animo della star di Game of Thrones poco prima dell'annuncio del divorzio: un accessorio legato a Taylor Swift.

L'attrice, infatti, sfoggiava una serie di braccialetti resi famosi dalle fan della Swift, e in uno di essi si nota chiaramente la scritta: “Mr Perfectly Fine”. Mr Perfectly Fine è il nome di una canzone di Taylor Swift del 2021, che si riferisce indirettamente a Joe Jones (in modo non proprio lusinghiero).

Joe Jonas e Taylor Swift, infatti, si sono frequentati anni fa, fino a quando il membro dei Jonas Brothers l'ha lasciata..con una telefonata di pochi secondi.

Joe Jonas: Sophie è disgustosa

Questo piccolo dettaglio completa il quadro della fine del matrimonio tra Jonas e Sophie Turner, che sta per attraversare una fase critica: la questione dell'affidamento dei loro 2 figli.

I legali di Sophie Turner chiedono che le due creature rientrino a Londra per stare con lei, accusando Joe Jonas di trattenere i figli nella loro abitazione in Florida.

Questo il commento dei rappresentanti legali di Jonas: «I bambini sono nati negli Stati Uniti, quindi sono cittadini statunitensi e devono vivere in Florida».

Una persona vicina a Jonas ha rivelato al Mail: «Joe pensa che Sophie sia disgustosa, lo sta facendo passare per un padre orribile e sta facendo del male ai figli. Lui è frustrato per questa situazione, che sta diventando sempre più ingarbugliata».

