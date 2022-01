Nick Jonas è diventato papà, è nata la prima figlia del cantante da madre surrogata

Nick Jonas è diventato papà. Sembra ieri che il più giovane membro della teen band Jonas Brothers riempiva gli stadi insieme ai fratelli Joe e Kevin, mandando in visibilio le ragazzine. E invece sono già passati 9 anni e sabato scorso il cantante è diventato genitore.

Nick Jonas e Priyanka Chopra salutano l'anno appena incominciato con l'arrivo della loro prima figlia. A dare l'annuncio sono stati gli stessi vip, che sui social hanno diramato oggi una breve nota congiunta, cogliendo di sorpresa i fan. Per tutto questo tempo infatti la coppia aveva tenuto nascosto il desiderio di avere un figlio, fino a settimana scorsa, quando l'attrice indiana aveva allertato il pubblico dalle colonne di Vanity Fair con una dichiarazione sibillina: «Avere dei figli è uno dei nostri più grandi desideri per il futuro. Non dipende da noi, ma dal Signore. Quando succederà, succederà» aveva confessato l'ex Miss Mondo 2000.

L'annuncio della coppia

Detto, fatto: la coppia ha annunciato poche ore fa la nascita della bambina. «Siamo super felici di confermare che abbiamo dato il benvenuto al nostro primo figlio attraverso madre surrogata – hanno scritto i neogenitori –. Chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy durante questo momento speciale. Vogliamo semplicemente concentrarci sulla nostra famiglia. Grazie mille». La coppia, che ha chiesto al pubblico di rispettare questo delicato momento, evitando commenti o domande inopportune, ha scelto di ricorrere alla maternità surrogata, forse per aggirare il problema dell'età della star di Bollywood, che ha quasi 40 anni, dieci di più rispetto al cantante.

Nick Jonas e Priyanka Chopra si sono fidanzati nell'agosto 2018 durante una cerimonia a Punjabi Roka, Mumbai. Tre mesi più tardi, a dicembre, la coppia si è sposata al palazzo Umaid Bhawan, Jodhpur, secondo il rito indù e cristiano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 22:26

