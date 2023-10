Taylor Swift reciterà in Marvel Deadpool 3? Lo scatto «sospetto» con Ryan Reynolds fa sognare i fan

di Redazione web

Taylor Swift reciterà nel prossimo film targato Marvel «Deadpool 3»? Vedere la cantante come attrice al fianco di Ryan Reynolds e Hugh Jackman è più di un'ipotesi. Durante la partita dei Kansas City Chiefs contro i New York Jets domenica di domenica scorsa, la cantante è stata avvistata in compagnia di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, il che ha portato alcuni fan della Marvel a ipotizzare che sia stata scritturata per Deadpool 3, che arriverà nelle sale il 3 maggio 2024.

Hey, yeah I get Taylor Swift just walked in, but we are just going to ignore Wolverine and Deadpool walking in right behind her?!



pic.twitter.com/zagYC1s3C5 — Billy (@Billyhottakes) October 1, 2023

Il ruolo che potrebbe interpretare

Taylor Swift, secondo la stampa americana, potrebbe interpretare Dazzle, una mutante degli X-Men con il potere di trasformare il suono in luce. Dopo la sua serata con Jackman e Reynolds, questi sussurri diventeranno assordanti. Il regista di "Deadpool" Shawn Levy, anch'egli presente nella suite domenica sera, ha dichiarato a Entertainment Weekly a settembre che nel film ci saranno effettivamente delle apparizioni di celebrità a sorpresa, ma non ha ancora voluto dire chi.



Il ritorno a Hollywood

Oltre a scrivere canzoni per film come "Where the Crawdads Sing" e "Hunger Games", ha recitato una piccola parte in "Amsterdam" del 2022, al fianco di Christian Bale, John David Washington e Margot Robbie, ha cantato e ballato in Spandex come Bombalurina in "Cats" ed è apparsa come Rosemary in "The Giver". Il progetto Marvel ha già deliziato gli amanti di "Deadpool" riportando Jennifer Garner nei panni di Elektra dopo una pausa di 19 anni dal ruolo che aveva interpretato in "Daredevil" del 2003 e in "Elektra" del 2005.

