Lui si chiama, in Europa è conosciuto per aver recitato in Pirati dei Caraibi e La tigre e il dragone, ma inè una vera e propria star: il suo patrimonio è infatti di centinaia di milioni di dollari, 714 secondo stime ufficiali. Soldi di cui però non gli interessa, dato che ha annunciato diIntervistato dal sito Jayne Stars, l’attore ha infatti stupito tutti i suoi fans parlando del suo rapporto col denaro, e dichiarando di vivere. «Il mio sogno è essere felice ed una persona normale - ha detto - la cosa più difficile nella vita non è quanti soldi possiedi, ma come mantenere una mente in pace e vivere senza pensieri».Che Chow non sia molto legato ai soldi, lo dimostra anche con le sue abitudini quotidiane: da sempre usa i mezzi pubblici per spostarsi, e impiega il suo tempo facendo volontariato. Non cambia smartphone una volta al mese, ma ha raccontato di aver avuto lo stesso cellulare (un vecchio modello Nokia) per ben 17 anni, e di averlo cambiato solo recentemente perché si era rotto. Infine l’abbigliamento: compra e indossa solo abiti in saldo.