Sharon Stone, la rivelazione choc: «Soffro di crisi epilettiche. Se non dormo 8 ore di fila i farmaci che assumo non fanno effetto»

di Redazione web

Sharon Stone, attrice di 65 anni, ha svelato di avere una disabilità: soffre di crisi epilettiche innescate da un effetto collaterale dei farmaci che assume. Dopo essere stata colpita da un ictus 20 anni fa, nel 2001, che quasi la uccise, ha bisogno di dormire almeno 8 ore di fila per far sì che il suo colpo reagisca bene alle medicine. Questo le ha creato non pochi problemi tanto che Hollywood l'ha quasi dimenticata. Negli ultimi due decenni la Stone è apparsa in diversi film (come Catwoman, Lovelace, Un ragazzo d’oro) e serie tv (fra cui Low & Order - Unità vittime speciali, Better Things, The New Pope), ma nessuno di quei ruoli è stato all’altezza della fama stellare di Basic Instinct o della nomination all’Oscar per Casino.

Sharon Stone, il costume stile Baywatch a 65 anni. Un dettaglio non sfugge ai fan: «Non è molto salutare»

Sharon Stone in bikini leopardato a 65 anni: «Pronta per l'estate». Il prezzo del costume sorprende i fan

La vita dopo l'ictus

Dopo l'ictus, la Stone non ha perso solo la sua carriera: nel 2004, per via di Basic Instinct, ha perso la custodia del figlio. La scena cult del film del 1992, quella in cui accavallava le gambe, influenzò infatti l'andamento della sua causa di divorzio da Ron Bronstein, inducendo i giudici ad assegnare la cura di Roan, oggi 22 anni, adottato nel 2000, all'ex marito. Poi, nel 2023, un altro duro colpo: la diva, a causa del crollo della Silicon Valley Bank, ha perso la metà dei suoi soldi.



«Ho perso la cognizione su quegli aspetti che riguardano la mia identità e la mia vita». L'attrice, racconta a People, ancora oggi non ha «recuperato la maggior parte delle cose che ho perso».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 08:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA