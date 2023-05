Sharon Stone in bikini leopardato a 65 anni: «Pronta per l'estate». Il prezzo del costume sorprende i fan

di Redazione web

Sharon Stone, attrice Hollywoodiana di fama mondiale, è pronta per l'estate e lo ha dimostrato tramite un post su Instagram in cui si mostra al naturale e in bikini leopardato verde e nero di Dolce&Gabbana. E i fan sui social sono andati in delirio per gli scatti hot.

L'attrice ha compiuto 65 anni, ma l'età per lei è solo un numero e lo dimostra bene il suo corpo tonico e in forma. Andiamo a vedere gli scatti in bikini dell'attrice A-list (la lista degli attori più importanti di Hollywood) che hanno infiammato i fan su Instagram e il prezzo del costume da lei indossato.

Sharon Stone, il prezzo del bikini leopardato

Sharon Stone si è mostrata in bikini ai suoi quasi 4 milioni di follower su Instagram, senza paura dei giudizi e fiera del suo corpo. Come darle torto. A 65 anni, l'attrice ha scattato una fotografia con addosso un bikini leopardato verde e nero di Dolce&Gabbana, dal costo di oltre 400 euro.

Sharon Stone è orgoliosa delle sue linee snelle e del corpo tonico che mostra allo specchio, con una vita sottile e la pancia piatta, da far invidia alle ragazze più giovani.

Il vero protagonista è il suo lato B che si mostra tonico in un bikini che non lascia quasi nulla all'immaginazione.

D'altronde, l'attrice di Basic Instinct si è sempre mostrata fiera del suo fisico che sembra non mostrare i segni del tempo che passa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 11:18

