Richard Gere ricoverato per polmonite: paura per la star di Hollywood. La moglie sui social: «Ecco come sta»

Il mondo del cinema è col fiato sospeso. Richard Gere è stato ricoverato in Messico a causa di una polmonite, mentre era in vacanza con la sua famiglia. La notizia è stata riportata da TMZ, ma la testata americana aggiunge che la star di Hollywood si riprenderà presto, una volta terminate le cure necessarie.

Richard Gere e il ricovero

L'attore e la moglie Alejandra Silva si trovano in vacanza, in Messico, nelle vicinanze della località di Nuevo Vallarta, per festeggiare i 40 anni della moglie, concedendosi così un periodo di stacco dalla routine cittadina. Ma, secondo quanto riportato da TMZ c'è stato un piccolo inconveniente per la coppia. Richard Gere, infatti, è stato portato in ospedale e ricoverato d'urgenza per una polmonite. La tosse con la quale era partito si è intensificata al punto da richiedere l'intervento di un medico.





Come sta Richard Gere?

A confortare i tanti fan dell'attore ci ha pensato la moglie sui social. Alejandra su Instagram, infatti, ha raccontato che la vacanza in Messico è arrivata dopo ben tre settimane di malattia dell'intera famiglia, da cui tutti ne erano venuti fuori particolarmente debilitati. Ma l'ultima storia pubblicata fa tirare un sospiro di sollievo a tutti.

Richard Gere, forse ancora debilitato, indossa una mascherina anche per evitare possibili ricadute o contagi da altri virus. Ma sembra stare bene, visto che è incompagnia del figlio e della moglie mentre si dirigono verso il mare. L'attore, dopo la disavventura, è tornato a godersi la vacanza in compagnia della famiglia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Febbraio 2023, 14:00

