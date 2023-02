Alessandro Gassmann: «Raquel Welch, la mia prima pulsione erotica». Bufera sui social contro l'attore

di Redazione Web

Hollywood piange la morte di Raquel Welch. L'attrice si è spenta - dopo una breve malattia - lasciando un grande vuoto nel mondo del cinema. Tra le tante celebrità che hanno condiviso un messaggio di cordoglio anche Alessandro Gassmann ha voluto - a modo suo - salutare l'icona degli anni '70 con un tweet che ha seminato, ahilui, sgomento tra gli utenti. Il motivo? L'attore si è lasciato andare a un ricordo ritenuto dagli utenti «sessista» e «infelice».

Il tweet

Il discorso di Gassmann voleva essere celebrativo e di cordoglio, ma alla fine ha generato una feroce polemica tra gli utenti della piattaforma: «A quattordici anni, seguendo mio padre ad un festival, mi ritrovai da solo in ascensore con Raquel Welch.Fu la prima pulsione fortemente erotica della mia vita. Scese al piano prima del mio, e la vidi allontanarsi nel corridoio con la porta che si richiudeva. Bellissima! Riposa in pace».

Questo il commento dell'attore 57enne che ha ricevuto centinaia di critiche tra i commenti: «Muore una donna e voi pensate al vostro ammennicolo: imbarazzante», «muore una donna e la cosa che ci tenete a condividere in sua memoria è la volta che ti ha fatto venire la tua prima erezione, ma cos'avete che non va nel cervello», «cancella immediatamente questo tweet». Questi alcuni dei commenti che hanno scritto gli utenti.

Alessandro Gassmann dopo essere stato travolta dalla bufera mediatica ha cercato di replicare alle critiche giustificando, invano, il suo commento: «La lingua italiana ormai viene interpretata per intuizione? “Pulsione fortemente erotica” la interpretate come erezione? Non c’è più speranza. Che tristezza».

A quattordici anni, seguendo mio padre ad un festival, mi ritrovai da solo in ascensore con Raquel Welch.Fu la prima pulsione fortemente erotica della mia vita. Scese al piano prima del mio, e la vidi allontanarsi nel corridoio con la porta che si richiudeva. Bellissima!!! RIP 💐 pic.twitter.com/fQEoBHnqcq — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) February 16, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 15:22

