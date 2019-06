Nanni Moretti mostra in anteprima le scene del nuovo film, a Margherita Buy in lacrime: «Tra due minuti vai a casa»

Mercoledì 12 Giugno 2019, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo film di, uscirà nelle sale il prossimo anno, ma il regista di "Ecce bombo" ha condiviso sualcuni momenti del set e piccoli frame della pellicola. Una scelta "social" che segue l'apertura del profilo intitolato al 'suo' cinema Sacher. Le immagini sono state girate in un villino suProprio lui da sempre riservatissimo, con set blindati e interviste con il contagocce, ha cambiato strategia, o meglio si è aggiornato. In questi spezzoni si vede mentre spiega auna scena e la rassicura guardandola in difficoltà dicendo «Tra due minuti vai a casa». In altri filmati appare in toga come previsto dal suo personaggio e dà in anteprima brevissime scene conanche lei nel cast.Il nuovo film è tratto dall'omonimo romanzo di. La storia corale, prodotta dain uscita nel 2020, è costruita sull'intrecciarsi delle vicende di alcune famiglie in un elegante condominio romano (nel libro era Tel Aviv).