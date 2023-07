Nancy Brilli in ospedale durante la vacanza, l'attrice: «Non invidiate mai nessuno». Cosa è successo

di Redazione web

Nancy Brilli in ospedale durante le vacanze in Campania. Un imprevisto per l'attrice, che si sta godendo le vacanze in un resort a Paestum. La 59enne ha raccontato sui social il viaggio che ha dovuto fare all'ospedale, in provincia di Salerno. «Dalla vacanza, all'ospedale. Non invidiate mai nessuno», ha scritto l'attrice, che non ha però spiegato la natura del problema. «In una giornata può cambiare la prospettiva, anche in maniera molto importante», ha aggiunto.

Nancy Brilli in ospedale

In ospedale Nancy Brilli ha dovuto fare una puntura alla schiena. «Menomale che la prendo bene», ha scritto, mostrando la foto dell'iniezione alla quale si è dovuta sottoporre all'ospedale. In passato l'attrice aveva parlato di un problema alla schiena. Recentemente si è dovuta sottoporre a sedute di fisioterapia per superare i dolori. «Da settembre devo stare una bomba», aveva detto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 10:30

