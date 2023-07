Respira. Daniel sostiene di aver ormai imparato per certo che esista un principio che regoli la nostra esistenza. La vita ti ripropone sempre le stesse situazioni, finché non impari a risolverle. Respira: in, out. Ha avuto un’esistenza speciale, Daniel, che da biologo naturalista lo ha portato a diventare quasi monaco, poi a scrivere libri, e ora a insegnare ciò che ha capito, e cioè che la gentilezza, la pace e la cooperazione possono salvare questo nostro mondo andato a male. Respira: entra dal naso, esce dalla bocca. Quanta gente sento stressata, quanti non si sono ripresi dopo la pandemia, quanti cercano di reggere, ma stanno lì lì per cedere! Siamo disconnessi dai ritmi della natura, siamo intossicati dal nostro campare convulso, esteriore, la vita trasformata per molti in un balordo giro di incontri e di inviti, tanto da averne fatto una stucchevole estranea. Daniel dice che non è tanto ciò che accade nella vita, la vita è una proposta, sta a te scegliere cosa farne e come reagire. Intanto, respira. Ventotto volte. Inspirando prendo coscienza di esistere, espirando rilascio ogni tensione. L’ho conosciuto, Daniel Lumera, è un uomo sereno. Quando l’esistenza ti tira verso il basso, tu, Respira. Io da sempre vado a Respirare. Vedi? Lo sapevo di avere ragione. Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 08:28

