Mila Kunis: «Scioccata dagli applausi del pubblico a Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock»

Mila Kunis parla di Will Smith e dello scandalo agli Oscar 2022. Sono passati mesi, ma il pugno che l'attore ha dato a Chris Rock non verrà mai dimenticato, anche se Will Smith dopo mesi si è scusato pubblicamente, definendo il suo comportamento «imperdonabile». In una recente intervista a C Magazine, Mila Kunis ha raccontato di essere rimasta «scioccata» quando ha visto molti invitati presenti alla cerimonia, alzarsi e applaudirlo.

Cosa ha detto

«Non alzarmi in piedi, per me, è stato un gioco da ragazzi, ma quello che è stato scioccante per me è stato quante persone si sono alzate in piedi. Ho pensato: ‘Wow, che tempo stiamo vivendo in cui invece di fare ciò che è giusto, le persone si concentrano sul fare ciò che sembra buono’. Per me è pazzesco», questo è quello che ha riferito l'attrice di Amici di letto.

Will Smith, dopo lo scandalo agli Oscar, si era scusato pubbicamente sul suo profilo Instagram con queste parole: «Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente. Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho esagerato e mi sono sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non sono indicative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l'Accademia, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti quelli che guardano in giro per il mondo. Vorrei chiedere scusa alla famiglia Williams e alla mia famiglia King Richard. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che per tutti noi è stato un viaggio altrimenti stupendo», ha chiosato l'attore.

