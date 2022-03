Jada Pinkett, un video inedito alimenta il giallo: la strana reazione allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock

Il mondo intero ha potuto assistere, in diretta o no, al momento in cui sul palco durante la cerimonia di consegna degli Oscar, Will Smith dà un pugno a Chris Rock per aver fatto una battuta sulla testa rasata della moglie Jada Pinkett. Sulla reazione di Jada all’aggressione, avvenuta a pochi metri dal suo tavolo, invece non si sa molto. Almeno finora. E’ stato infatti pubblicato un video che riprende la scena da un’altra angolazione e mostra cosa è successo in quei minuti. Il video, come riporta il Mirror, è stato pubblicato su Tik Tok e poi rilanciato su Twitter senza che sia stato ancora svelato l’autore.

Certamente la clip è stata filmata da dietro il tavolo in prima fila di Will e Jada, e inizia quando la star torna dal palco dopo il ceffone. Mentre il pubblico rimane in silenzio sotto choc, si vede Jada sporgersi in avanti, il classico movimento di chi non riesce a trattenere una risata. Jada ha continuato a guardare il comico mentre il marito Will si è seduto di nuovo al suo posto e sembrerebbe ridere per la seconda volta quando il conduttore ha detto che era «la notte più bella nella storia della televisione». L'attrice sembra poi rimanere in silenzio, praticamente immobile, mentre Will ha continuato ad urlare contro a Chris Rock: «Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua boccaccia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 21:03

