Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock: «Odio deludere le persone, quello che ho fatto è irreparabile»

Dopo tre mesi Will Smith trova il coraggio di scusarsi a voce per lo schiaffo in pieno viso dato a Chris Rock la notte degli Oscar. E per farlo sceglie di registrare un video in cui risponde alle domande che in queste settimane il pubblico e i media gli hanno rivolto in merito all'accaduto. Un momento verità in cui l'attore sceglie di mettersi a nudo, senza alibi né scusanti, ma solo con l'umiltà di cui riconosce di avere sbagliato.

«Ho contattato Chris, e il messaggio che ho ricevuto è che non è pronto per parlare, ma quando lo sarà, io sarò qui», ha detto Smith nel video pubblicato su YouTube e su Instagram. «Ti dirò, Chris, mi scuso con te. Il mio comportamento è stato inaccettabile e sono qui ogni volta che sei pronto a parlare».

A chi gli chiede perché non abbia chiesto scusa al momento di ritirare il premio Oscar come migliroe attore per King Richard, l'attore non ha giustificazioni, era semplicemente sopraffatto dalle emozioni in quel momento. «Questa è stata una delle cose di quel momento di cui non mi sono reso conto. Non stavo pensando a quante persone si sono fatte male in quel momento. Voglio scusarmi con la madre di Chris, con la famiglia di Chris, in particolare con suo fratello Tony Rock».

«Quanto accaduto è probabilmente irreparabile» prosegue Will Smith, che nel video guarda dritto alla telecamera e ammette le proprie debolezze. «Deludere le persone è il mio trauma centrale. Odio quando deludo le persone, quindi fa male psicologicamente ed emotivamente sapere che non sono stato all'altezza dell'immagine e dell'impressione che le persone hanno di me».

L'attore ha anche ammesso che sua moglie Jada Pinkett Smith, quando ha distolto lo sguardo dal palco per la battutaccia di Chris Rock sulla sua alopecia non gli ha mai chiesto di intervenire. «Ho fatto tutto di testa mia, Jada non c'entra nulla. Scusami tesoro, vorrei chiedere scusa ai miei figli, alla mia famiglia e ai candidati. È una comunità, io ho vinto perché voi avete votato per me e mi spezza il cuore avere rubato e offuscato il vostro momento».

L'attore poi parla del lavoro che sta cercando di fare su se stesso: «Sto cercando di essere pentito senza vergognarmi di me stesso». «Scusarmi non basta, lo so. Sono umano, ho fatto un errore e sto cercando di non pensare di essere un pezzo di m*rda. So che è stato traumatico, ma vi prometto che mi sto impegnando per portare luce, amore e gioia nel mondo. E se mi aspetterete, potremo essere di nuovo amici».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Luglio 2022, 18:35

