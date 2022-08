Lars von Trier ha il morbo di Parkinson, l'annuncio: come sta e che fine farà The Kingdom Exodus

Il regista Lars von Trier affetto dal morbo di Parkinson. Ad annunciarlo è Zentropa, la società di produzione da lui fondata assieme al produttore Peter Aalbaek Jensen.

«Lui è di buon umore e viene curato per i suoi sintomi», assicura Zentropa. La società aggiunge che Lars von Trier, 66 anni, impegnato attualmente a girare la terza stagione della serie 'The Kingdom', «prenderà parte a eventi stampa limitati».

Il regista di Dogville, Antichrist, Melancholia (clamoroso il caso a Cannes con le sue dichiarazioni 'pro-nazi' che lo portarono al bando per un decennio) e prima ancora delle Onde del destino, sta lavorando alla terza e ultima parte della sua serie tv di culto degli anni '90, The Kingdom: The Kingdom Exodus è stata annunciata in prima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia 2022.

