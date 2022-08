Olivia Newton-John, Lorella Cuccarini che fece "Grease" in Italia: «Indimenticabile Sandy»

«Indimenticabile Sandy, Riposa in Pace❤️». È l'addio a Olivia Newton-John di Lorella Cuccarini, che è stata Sandy - ruolo iconico dell'artista scomparsa oggi all'età di 73 anni - nella versione italiana del musical Grease, portato in scena dalla Compagnia della Rancia di Saverio Marconi. Con la showgirl nel ruolo di Danny c'era Giampiero Ingrassia, mentre Renata Fusco era la travolgente Rizzo e Michele Carfora Kenickie; nel cast originale anche Mal e Amadeus.

L'edizione italiana di Grease debuttò a marzo 1997 al Teatro Nuovo di Milano: travolgente il successo grazie al quale il musical restò in scena in città per sei mesi consecutivi, affermandosi come il primo long running show della storia dello spettacolo in Italia. Un boom che si ripeté a Roma, al Teatro Sistina, tempio della commedia musicale di Garinei e Giovannini.

