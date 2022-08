Olivia Newton-John morta, il ricordo di John Travolta: «Hai reso le nostre vite migliori. Per sempre il tuo Danny»

L'ultimo ballo. E' straziante e pieno di affetto l'addio di John Travolta per la sua fedele compagna di Grease, Olivia Newton-John: «Ti ho amato tanto, sarò sempre il tuo Danny. Hai reso le nostre vite migliori». Su Instagram, l'attore ha omaggiato con un post Olivia, l'attrice protagonista di Grease morta all'età di 73 anni. «Ci incontreremo di nuovo saremo di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento che ti ho vista e lo sarò per sempre. Il tuo Danny, il tuo John» ha scritto commuovendo i follower.

Un amore indelebile, quello che lega Travolta a Olivia. Il film cult del 1978 ha fatto sognare molti adolescenti e,tuttora, è sempre riproposto. John e Olivia hanno raccontato in passato che tutte le volte che si rivedevano a feste o ricevimenti, ballavano insieme. Una magia che non si è mai spenta.

«Mia cara Olivia hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile». Un riferimento chiaro, ai trent'anni di battaglia dell'attrice contro il cancro al seno.

E, ancora, Jhon scrive: «Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento che ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John».

