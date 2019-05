Kirk Douglas e Anne Buydens festeggiano 65 anni di matrimonio: i due centenari sono la coppia più longeva di Hollywood

Alena Seredova innamorata: «Alessandro Nasi? Aspetto la proposta di matrimonio...»

Mercoledì 29 Maggio 2019, 19:09

In due fanno 202 anni e sono la coppia più longeva di Hollywood.ha compiuto lo scorso dicembre 102 anni e sta festeggiando ilcon, anche lei centenaria. I due si sono sposati nel 1954, quando l'attore era già in là con gli anni. Alle spalle aveva un precedente matrimonio, dal quale era nato il figlio Michael.Oscar onorario nel 1996, tra le decine di film il ruolo più noto forse è in "Spartacus" di Stanley Kubrick del 1960. I fan hanno accolto la notizia con gioia e sottolineato come nel cinema sia difficile instaurare relazioni così durature. Le foto insieme hanno suscitato tenerezza e c'è chi li considera un esempio di amore e dedizione assoluta, ma non sono mancate le difficoltà. All'inizio Kirk era noto per qualche tradimento di troppo. Nonostate l'infedeltà conclamata, si tratta del matrimonio più lungo del cinema americano, davanti a quello durato 50 anni traI due, che insieme hanno due figli, si sono conosciuti sul set di "Atto d'amore": Kirk, uno dei playboy dell'epoca, aveva già due figli,, avuti dalla prima moglieAnne si fece corteggiare a lungo, ma poi capitolò conquistandolo per sempre.