Jamie Foxx, è morta la sorella 36enne dell'attore di Django: «Il mio cuore distrutto in un milione di pezzi»

Jamie Foxx dice addio alla sua sorellina DeOndra Dixon. «Il mio cuore si è distrutto in un milione di pezzi», ha scritto l'attore dando la notizia che la sorella minore, 36enne, è morta. Il protagonista di Django Unchained era profondamente legato alla sorella, che nonostante le difficoltà date dalla Sindrome di Down, ha sempre reagito alla vita con il sorriso, un approccio che nel 2018, in un'intervista, Foxx aveva sottolineato: «Vedi questa ragazza e la sua voglia di vivere, e capisci cosa sia davvero importante nella nostra vita».

«La mia bellissima adorabile sorellina Deondra se n'è andata. Chiunque la conoscesse, sapeva che persona luminosa fosse. Non saprei dirvi quante volta abbiamo organizzato delle feste in casa nostra e una volta che iniziava a ballare, era lei al centro dello show. Ora so che si trova in Paradiso e balla con le sue ali da angelo», scrive Jamie Foxx su Instagram, pubblicando foto commoventi e divertenti insieme alla sorella minore.

«Per quanto il mio dolore sia indescrivibile, sorrido se penso ai grandi ricordi che mi ha lasciato, dai tuoi balletti a quando sei diventata ambasciatrice della Fondazione Globale per la Sindrome di Down. Deondra, lasci un buco nel mio cuore, ma lo riempirò con tutti i nostri ricordi», conclude l'attore, ringraziando tutti quelli che hanno dedicato un pensiero e un messaggio di conforto e affetto alla famiglia Foxx.

Nei commenti si possono infatti scorgere numerose celebrità di Hollywood e del mondo della musica, che hanno mostrato la loro vicinanza all'amico Jamie Foxx: dai rapper Ludacris e Snoop Dogg agli attori Chris Pratt e Michael B. Jordan, passando per le attrici Eva Longoria e Halle Berry, la cantante Demi Lovato e la modella Naomi Campbell.

