Scambiano Snoop Dogg per un immigrato clandestino, pioggia di insulti per il rapper sui social

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

er un. Decisamente un epic fail quello in cui sono caduti decine di utenti su Facebok dopo che una pagina satirica ha creato un post in cui si mostra il noto e ricco rapper chiedere soldi per mangiare con molti accessori d'oro.«Non ho soldi per comprare da mangiare per colpa di Salvini. Cosa gli rispondiamo?», chiede la pagina “Romani per Salvini”, una pagina satirica che si finge sostenitrice del leader della lega. Ma non tutti hanno colto l'ironia, soprattutto non tutti hanno riconosciuto il rapper di fama mondiale e sono piovuti insulti di ogni genere sotto la foto.“Torna al tuo paese”, “Vai a lavorare”, “Mio padre, quando andavo a scuola nelle vacanze, invece di giocare con i miei amici, mi diceva vieni ad imparare come si lavora, e avevo solo 12 anni”, sono solo alcuni dei commenti delle persone che non hanno colto l'ironia del post. Molti invece hanno riconosciuto il rapper e ironizzato su chi invece ha inveito contro di lui