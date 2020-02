Jamie Foxx: «Razzismo, ingiustizie: con Just mercy affronto temi che mi stanno a cuore»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 08:37

Lo aspetta l’iniezione letale o la sedia elettrica e, anche se innocente, ormai Walter McMillian si è rassegnato. Il Premio Oscarha scoperto questa storia vera, tratta dal libro "Just mercy" dell’avvocato Bryan Stevenson, e ha voluto metterla in scena a tutti i costi nel dramma carcerario "Il diritto di opporsi", presentato in anteprima al Toronto Film Festival e attualmente nelle sale italiane. Il 52nne texano ha un’agenda pienissima e sette progetti in cantiere, ma trova sempre il tempo per ruoli che fanno la differenza.«Sul set piangevamo tutti, dagli omaccioni dietro le quinte a me. Un giorno Michael B. Jordan (che interpreta il mio avvocato) è arrivato sul set con quarantacinque minuti di sonno - per via di un altro lavoro - e un rush cutaneo da stress sul collo. E nonostante questo ha gettato l’aula del tribunale in un pianto disperato, dopo il discorso sulla libertà».«Come il razzismo e le ingiustizie. La cultura per cui se sei di colore finisci quasi sicuramente in galera ormai sembra quasi scontata, ecco perché mio padre, che per 25 anni ha fatto da mentore a bambini e ragazzi, portava i giudici in classe per parlarne».«Da piccolo vedevo con i nonni il Tonight Show di Johnny Carson e l’indomani spacciavo le battute per mie. I compagni a quell’ora erano già a letto li fregavo facilmente. Alla fine la maestra di terza elementare si è arresa e mi ha dato cinque minuti ogni venerdì per esibirmi, se mi fossi comportato bene».«Quando mi sono trasferito a Los Angeles ho continuato, ad esempio imitando Mike Tyson, mi esibivo con il gruppo di Jim Carrey che mi ha insegnato la disciplina: lui sì che prendeva sul serio i tempi comici».«Lo spero, anche se nessuno pensava sapessi suonare sul serio. Esibirmi per mister Charles in studio di registrazione è stato un momento epico».«Quentin Tarantino, per cui ho fatto carte false pur di ottenere un provino per Django Unchained. Quando l’ho incontrato non solo sapevo la parte a memoria, ma gli ho detto che avevo un cavallo tutto mio, il che lo ha colpito. Per la cronaca, è una puledra che ho ancora e a cui poi abbiamo dipinto le zampe di bianco perché assomigliasse alla controfigura che abbiamo poi usato. Lui è un tipo che gira il finale, e brucia una villa intera per farlo, poi ci ripensa, ti manda a casa e lo riscrive di notte per farne un altro il giorno dopo di tutt’altro tipo».