Debutta all'Uci Cinema di Parco Leonardo «Il primo giorno della mia vita»: boom di applausi per il film di Paolo Genovese

Giovedì 26 Gennaio, primo giorno in uscita per il film «Il primo giono della mia vita» attraverso una proiezione speciale nella sala 15 dell’Uci Cinema di Parco Leonardo. Accolti dal padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone, scendono dalle auto il regista Paolo Genovese accompagnato dal vice presidente ed amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta ed il direttore marketing Andrea Lazzarin, ed a seguire arriva al volante della sua auto l’attore Valerio Mastandrea.

Un passaggio in direzione Uci per il rinfresco ed ecco finalmente il regista e l’attore avviarsi verso la sala, ma prima uno stop con divertente gag al controllo biglietti. Camminando nel foyer del cinema Antonio Flamini e Marzia Caltagirone accolgono i Vip da loro invitati.

Ecco arrivare tra i primi Antonella Elia vestita con una spumeggiante pelliccia ecologica celeste, la sempre bella Eleonora Vallone elegantemente vestita con tubino bianco che esalta la sua splendida forma, le attrici Lucia Stara ed Antonella Ponziani, Saverio Vallone in compagnia del produttore Giorgio Leopardi, la conduttrice televisiva Metis Di Meo insieme all’attrice Claudia Campagnola, la bella conduttrice Janet De Nardis in compagnia del marito, l’attrice Monica Carpanese, Nadia Bengala già Miss Italia, il regista Laszlo Barbo , l’attore Enio Drovandi, la modella Joseana Platania, il regista Kassim Yassim Saleh insieme all’attore Mourad Miloud Benamara , il simpatico attore Alex Partexano e l’attrice Gaia Zucchi.

Il primo giorno della mia vita, il cast del film di Paolo Genovese con Toni Servillo https://t.co/s9ts0xN1Ux — Sky tg24 (@SkyTG24) January 27, 2023

Tutti i colleghi Vip hanno accolto l’invito con piacere e curiosità per poter vedere l’atteso film con cast ricco di nomi di grande rispetto. In sala Genovese e Mastandrea presentano il loro film che, benché affronti un tema importante, riescono ad alleggerire nella sua descrizione sdrammatizzando con battute coinvolgenti e creando aspettativa per la visione del film. Tra i complimenti del pubblico in uscita, la Sig.ra Asia dice: «Riuscire a sdrammatizzare un tema forte come il suicidio vuol dire che dietro c’è un grande lavoro». Serata di successo quindi per la prima proiezione in sala.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA