Gwyneth Paltrow in topless a 50 anni: l'eccitante spogliarello a bordo piscina

Gwyneth Paltrow ha 50 anni ed è più bella e determinata che mai. Non ha paura di mettersi a nudo e lo fa sulle sue storie Instagram per promuovere i nuovi jeans della sua collezione, Goop. L'attrice si sta concentrando sul suo brand e per farlo ha deciso di "andare in topless" a bordo piscina della sua casa di Montecito. Nel breve video della storia Instagram, l'attrice americana è di spalle al telefono che riprende la scena.

Andiamo a vedere la storia Instagram.

Gwyneth Paltrow, testimonianza choc per l'incidente in montagna con uno sciatore: «L'ho sentito dietro di me, pensavo fosse un pervertito»

Gwyneth Paltrow, uomo investito sulla pista da sci: costretta a un maxi risarcimento?

La sensualità secondo Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow non ha mai nascosto di essere molto sicura di sé. Da quando ha compiuto 50 anni, l'attrice hollywoodiana ha acquisito maggiore consapevolezza del proprio corpo, tanto da non aver più timore di metterlo in mostra, anzi. Lei vuole venerare il suo corpo e lo fa ogni volta che può.

«A questo punto della mia vita, non sono decisamente una persona perfetta, ma sono sempre su un viaggio verso l'auto-miglioramento. Mi piaccio davvero - ha dichiarato Gwyneth in un'intervista a The Press Association -. Conosco i miei difetti. Non penso di avere più punti ciechi e sto cercando di coltivare la stessa sensazione sul mio corpo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA