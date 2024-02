Gary Sinise, morto il figlio 33enne dell'attore per un raro tumore spinale: «Mac ha lottato per 5 anni anni e mezzo»

di Redazione web

Il figlio di Gary, Mac Sinise, è morto il 5 gennaio all’età di 33 anni dopo una lunga battaglia contro il raro tumore spinale, il cordoma.



L'ultimo messaggio

Sul sito della Fondazione Gary Sinise, l’attore di «Forrest Gump» (impersonava il tenente Dan), in un messaggio ha espresso il profondo dolore per la perdita di un figlio, scrivendo: «Come ogni famiglia che sta vivendo una perdita del genere, abbiamo il cuore spezzato e abbiamo fatto del nostro meglio. Come genitori è così difficile perdere un figlio. Il mio pensiero va a tutti coloro che hanno subito una perdita simile e a chiunque abbia perso una persona cara»

Ha continuato: «Tutti lo abbiamo sperimentato in qualche modo.

La resilienza di Mac

Riflettendo sul viaggio della loro famiglia attraverso la malattia di Mac, Gary ha sottolineato la resilienza e la determinazione di suo figlio di fronte a una malattia implacabile, aggiungendo:«La lotta contro il cancro della nostra famiglia è durata 5 anni e mezzo, ed è diventata sempre più impegnativa col passare del tempo. I nostri cuori soffrono per la sua mancanza, siamo confortati nel sapere che Mac non sta più lottando, e siamo ispirati e commossi da come ci è riuscito»

In omaggio all’amore di Mac per i film, il 68enne lo ha paragonato al soldato della pellicola «1917», sottolineando: «Mac amava i film e gli abbiamo sempre detto che ci ricordava il soldato alla fine del lungometraggio. Film straordinario del 1917, che corre attraverso il campo di battaglia, le bombe esplodono tutt’intorno, abbattendolo una dopo l’altra, eppure continua a rialzarsi, rifiutandosi di mollare e continua a correre avanti»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 08:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA