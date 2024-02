Andrea morto a 12 anni dopo essere stato dimesso dall'ospedale. Il dolore del padre: «Ditemi cosa è successo». Il funerale allo stadio

«Voglio delle spiegazioni. Voglio sapere perché e come è morto mio figlio». A parlare è il papà di Andrea Vincenzi, Roberto, il ragazzino di 12 anni morto all'ospedale Regina Margerita di Torino nei giorni scorsi, dopo tre accessi al pronto soccorso di Chivasso (Torino) e altrettante dimissioni. Dalle pagine di Stampa e Corriere, si apprende anche che si è rivolto all'avvocato Stefano Castrale: «Ha perso il suo unico figlio e ho visto di fronte a me una persona distrutta dal dolore, ma non incattivita. Vuole solo sapere per quale motivo e in quale modo è avvenuta questa tragedia». Il fascicolo aperto alla procura di Ivrea (Torino) per omicidio colposo è in mano alla pm Maria Baldari.