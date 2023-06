Francesco Nuti, il ricordo di Ornella Muti: «Un poeta, era una persona meravigliosa»

di Redazione web

Ornella Muti ha ricordato con affetto l'attore Francesco Nuti. I due hanno collaborato a due pellicole di successo "Stregati" e "Tutta colpa del paradiso" negli anni Ottanta. Su di lui, Ornella Muti spende delle parole di conforto sottolineano il talento e la sensibilità del collega, defuno lo scorso lunedì dopo una lunga malattia dovuta ad un incidente domestico.

«Un poeta, aveva questa faccia ironica, triste e dolce, era una persona meravigliosa», ha affermato l'attrice. La morte dell'attore per Ornella Muti ha rappresentato un dolore immenso: «Mi mancava da tempo, spero che finalmente trovi pace», ha confessato l'attrice.

«Quando ho saputo della morte di Francesco Nuti ho provato un dolore immenso. Era un ragazzo talentuoso, sensibile, un poeta, aveva questa faccia ironica, triste e dolce, era una persona meravigliosa», così Ornella Muti ha ricordato il collega con l'Adnkronos.

Francesco Nuti, scomparso lunedì scorso all'età di 68 anni, dopo una lunga malattia, aveva lavorato con l'attrice nella pellicola "Tutta colpa del paradisò" (1985), diretta dallo stesso Nuti e girata quasi interamente in Val d'Ayas, all'Alpe Taconet.

«Era da tanto tempo che non si sentiva più parlare di lui - ha proseguito Ornella Muti - per fortuna l'hanno protetto. I suoi ultimi anni non erano da far vedere secondo me, la sua è stata una vita spezzata. Mi mancava da tempo, spero che finalmente trovi pace».

I funerali di Nuti saranno celebrati domani alle 15 nella Basilica di San Miniato al Monte a Firenze e per volere della famiglia dell'attore e regista toscano le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata.

«Mi sarebbe piaciuto molto andare al funerale di Francesco - ha ammesso l'attrice - ma purtroppo non è possibile perché sono in giro per lavoro. Non nascondo che sono molto emotiva e non mi piace mostrare il mio dolore, non l'ho fatto neanche quando sono morti mio padre e mia madre, preferisco tenerlo per me».

Tra i tanti aneddoti che l'attrice ha vissuto con Nuti sul set, Ornella Muti ricorda con nostalgia la location dove fu girato il film "Tutta colpa del paradiso". «Era sopra Champoluc - ha ricordato - per cui dovevamo prendere tutti i giorni le jeep per andare su in questo rifugio che è bello perché è rimasto un museo di quello che abbiamo fatto e vissuto assieme. Anche girare 'Stregatì fu pesante ma molto emozionante perché le riprese furono fatte interamente di notte. Furono film difficili da fare che mi hanno dato tanta soddisfazione», conclude Ornella Muti.

