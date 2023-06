Francesco Nuti, l'ex moglie Annamaria (17 anni più giovane di lui) e la figlia Ginevra. «Comunicavamo con gli occhi»

Sono 17 gli anni di differenza che c'erano tra Francesco Nuti e l'ex moglie Annamaria Malipiero. L'attrice fu legata al regista fiorentino dal 1992 al 2000. I due insieme ebbero una figlia, che si chiama Ginevra. “L’ho conosciuto grazie a mia madre: mi ero appena trasferita a Roma e avevo appena fatto il primo film. Lei era stata invitata a casa di Francesco Nuti. Alla fine sono andata, ho passato una serata piacevolissima. Lui è stato molto gentile, è stato corretto. Ginevra? L’ abbiamo cercata molto, non è arrivata subito: è stato un lavoro faticoso”, raccontò Annamaria in un’intervista rilasciata nella trasmissione Vieni da Me.

Il matrimonio

Nuti aveva 37 anni quando sposò Annamaria Malipiero. Lei, all’epoca, aveva appena 20 anni. “Prima di uscire, ha chiesto a mia madre se poteva corteggiarmi: da lì… Devo dire che è stato un corteggiamento abbastanza lungo, lui ha 17 anni più di me, anche se io sono stata più matura di quelle della mia età e lui è sempre stato un giocherellone”, raccontò ancora l’attrice ripensando alla loro storia d’amore, terminata otto anni dopo le nozze, nel 2000. Ma non fu la decisione dei due di separarsi a provocare la lunga depressione che avrebbe caratterizzato gli ultimi anni di vita di Nuti prima dell’incidente del 2006. “Francesco ha passato un lungo periodo ‘blu’, come lo chiamava lui. Io ci sono sempre stata. Già quando lo avevo conosciuto aveva affrontato dei periodi difficili.

La figlia

La figlia Ginevra, nata nel 1999, è stata la tutrice legale dell’attore. Una storia quella tra Francesco e Annamaria che è finita legalmente ma mai nei sentimenti. La loro relazione finisce ma Annamaria non lo abbandonerà mai del tutto restandogli accanto anche dopo il grave incidente del 2006. All’epoca dell’incidente del padre, Ginevra Nuti aveva sette anni. Appena diventata maggiorenne, la giovane aveva scelto di fare da tutrice legale al genitore.

“Papà è stabile – raccontò la ragazza nel 2021 a “Domenica In” – Me lo sono portato a Roma dove io continuo gli studi mentre mia mamma si è trasferita a Firenze. Era più facile per me, per andarlo a trovare più spesso e stargli più vicino. Papà è in una struttura dove è ben assistito. A 18 anni sono diventata il suo tutore, ovviamente sono sempre aiutata da mamma, mi dà una grande mano. Però avevo piacere di affrontare questa cosa e assumermi questa responsabilità (…) Oggi mi riconosce, riusciamo a comunicare con gli occhi perché lui è molto espressivo. E’ contento quando mi vede”.

